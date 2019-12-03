Полякова та Скороход виключили з фракції "Слуга народу"

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков у ході ранкового пленарного засідання оголосив про виключення народних депутатів Антона Полякова і Анни Скороход, передає кореспондент РБК-Україна.

Рішення про виключення парламентарів було прийняте у ході засідання фракції 15 листопада.

"Відповідно до частині 3 статті 60 Регламенту Верховної ради України та згідно з протоколом засідання депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" від 15 листопада 2019 року повідомляю про виключення із депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" народних депутатів України Полякова Антона Едуардовича і Скороход Анни Костянтинівни", - зазначив спікер Ради.

Нагадаємо, раніше двох народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова виключили з фракції "Слуга народу". Зокрема, причиною виключення Полякова назвали прогули.

Поляков назвав виключення політичною розправою, а Скороход заявила, що її політично переслідували.

Як писало РБК-Україна раніше, в Раді розгорівся скандал з нардепом Скороход, яка заявила про затримання її чоловіка, тому що проголосувала проти відкриття ринку землі.

При цьому глава фракції Давид Арахамія заявив, що Анна Скороход пропонувала хабара народним депутатам. Він додав, що політична партія не має ніякого відношення до затримання її чоловіка.