RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Поляки заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини": кого касаются ограничения

Фото: поляки заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польские митингующие частично заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" на польско-украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГПСУ.

"Сегодня в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед ПП "Медика" (напротив украинских "Шегинь"). Ограничения касаются только грузовиков и могут длиться не менее 6 часов", - отметили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что для легковых авто и автобусов движение без изменений. В очереди на выезд из Украины зарегистрирован 681 грузовик, на въезд находится около 100, которые уже находятся на специально обустроенной стоянке, их оформлению ничего не помешает.

"Акция митингующих проходит в километре от польского пункта пропуска. О любых изменениях или осложнениях движения сообщим дополнительно", - добавили в ГПСУ.

 

Протесты польских фермеров

Напомним, что зимой и весной 2024 года поляки активно перекрывали границу с Украиной, из-за чего образовывались многокилометровые пробки.

Кроме того, польские фермеры блокировали один из пунктов пропуска со Словакией. Фермеры утверждают, что протест начался из-за того, что именно по этим дорогам в Польшу заезжает агропродукция из Украины и России.

Впоследствии сообщалось, что польские власти подписали соглашение с фермерами о дотациях за временное закрытие границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с УкраинойПольша