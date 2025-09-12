"Поляки в войне по уши": Орбан абсурдно оправдывает атаку российских дронов

"Давайте не будем игнорировать тот факт, что это произошло в Польше, поляки - наши друзья, независимо от нынешней политической конъюнктуры, они наши исторические союзники, они близки нам по духу, поэтому они действительно наши друзья", - заявил Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия должна быстро и четко реагировать на любые нарушения суверенитета союзников.

"Мы с первого момента назвали вторжение российских беспилотников на польскую территорию неприемлемым, и мы стоим на стороне поляков, мы на 100 процентов солидарны с ними", - добавил венгерский премьер.

При этом Орбан назвал атаку "инцидентом", который "является воплощением или притчей об опасных обстоятельствах, в которых мы живем каждый день".

По мнению премьера, это напоминание о том, что угроза войны остается неизбежной.

"Венгры не втянуты в войну, они держат дистанцию, поляки в ней по уши",- резюмировал Орбан, подчеркивая различие позиций двух стран в конфликте.