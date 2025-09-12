"Поляки в війні по вуха": Орбан абсурдно виправдовує атаку російських дронів

"Давайте не будемо ігнорувати той факт, що це сталося в Польщі, поляки - наші друзі, незалежно від нинішньої політичної кон'юнктури, вони наші історичні союзники, вони близькі нам по духу, тому вони дійсно наші друзі", - заявив Орбан.

Він підкреслив, що Угорщина має швидко і чітко реагувати на будь-які порушення суверенітету союзників.

"Ми з першого моменту назвали вторгнення російських безпілотників на польську територію неприйнятним, і ми стоїмо на боці поляків, ми на 100 відсотків солідарні з ними", - додав угорський прем'єр.

При цьому Орбан назвав атаку "інцидентом", який "є втіленням або притчею про небезпечні обставини, в яких ми живемо щодня".

На думку прем’єра, це нагадування про те, що загроза війни залишається неминучою.

"Угорці не втягнуті у війну, вони тримають дистанцію, поляки в ній по вуха", - резюмував Орбан, підкреслюючи відмінність позицій двох країн у конфлікті.