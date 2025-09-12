"Поляки в війні по вуха": Орбан абсурдно виправдовує атаку російських дронів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував атаку російських дронів на Польщу. Він назвав ситуацію неприйнятною, але очікуваною, бо "поляки в війні по вуха".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана під час ефіру на радіо Kossut, яку публікує 24.hu.
"Давайте не будемо ігнорувати той факт, що це сталося в Польщі, поляки - наші друзі, незалежно від нинішньої політичної кон'юнктури, вони наші історичні союзники, вони близькі нам по духу, тому вони дійсно наші друзі", - заявив Орбан.
Він підкреслив, що Угорщина має швидко і чітко реагувати на будь-які порушення суверенітету союзників.
"Ми з першого моменту назвали вторгнення російських безпілотників на польську територію неприйнятним, і ми стоїмо на боці поляків, ми на 100 відсотків солідарні з ними", - додав угорський прем'єр.
При цьому Орбан назвав атаку "інцидентом", який "є втіленням або притчею про небезпечні обставини, в яких ми живемо щодня".
На думку прем’єра, це нагадування про те, що загроза війни залишається неминучою.
"Угорці не втягнуті у війну, вони тримають дистанцію, поляки в ній по вуха", - резюмував Орбан, підкреслюючи відмінність позицій двох країн у конфлікті.
В день атаки російських дронів на Польщу Орбан також зробив заяву, назвавши свою "мирну" політику щодо війни РФ проти України правильною. Він назвав порушення територіальної цілісності Польщі неприйнятним, не згадавши жодного слова про Росію.
В МЗС Польщі не погодилися із заявою Орбана, і порадили Угорщині "перестати займати вичікувальну позицію і засудити агресію Росії".
Нагадаємо, в ніч на 10 вересня Росія масовано атакувала Україну, використовуючи дрони і ракети різних типів. 19 російських безпілотників залетіли на територію Польщі, але збили лише 4.
При цьому генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав реакцію Альянсу "дуже успішною", зазначивши, що ніч показала готовність організації захищати кожен сантиметр своєї території, включно з повітряним простором.