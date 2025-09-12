ua en ru
"Поляки в войне по уши": Орбан абсурдно оправдывает атаку российских дронов

Венгрия, Пятница 12 сентября 2025 13:29
"Поляки в войне по уши": Орбан абсурдно оправдывает атаку российских дронов Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал атаку российских дронов на Польшу. Он назвал ситуацию неприемлемой, но ожидаемой, потому что "поляки в войне по уши".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана во время эфира на радио Kossut, которое публикует 24.hu.

"Давайте не будем игнорировать тот факт, что это произошло в Польше, поляки - наши друзья, независимо от нынешней политической конъюнктуры, они наши исторические союзники, они близки нам по духу, поэтому они действительно наши друзья", - заявил Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия должна быстро и четко реагировать на любые нарушения суверенитета союзников.

"Мы с первого момента назвали вторжение российских беспилотников на польскую территорию неприемлемым, и мы стоим на стороне поляков, мы на 100 процентов солидарны с ними", - добавил венгерский премьер.

При этом Орбан назвал атаку "инцидентом", который "является воплощением или притчей об опасных обстоятельствах, в которых мы живем каждый день".

По мнению премьера, это напоминание о том, что угроза войны остается неизбежной.

"Венгры не втянуты в войну, они держат дистанцию, поляки в ней по уши",- резюмировал Орбан, подчеркивая различие позиций двух стран в конфликте.

Предыдущее заявление Орбана

В день атаки российских дронов на Польшу Орбан также сделал заявление, назвав свою "мирную" политику в отношении войны РФ против Украины правильной. Он назвал нарушение территориальной целостности Польши неприемлемым, не упомянув ни одного слова о России.

В МИД Польши не согласились с заявлением Орбана, и посоветовали Венгрии "перестать занимать выжидательную позицию и осудить агрессию России".

Напомним, в ночь на 10 сентября Россия массированно атаковала Украину, используя дроны и ракеты различных типов. 19 российских беспилотников залетели на территорию Польши, но сбили только 4.

При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал реакцию Альянса "очень успешной", отметив, что ночь показала готовность организации защищать каждый сантиметр своей территории, включая воздушное пространство.

