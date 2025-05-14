Поляки в Украине не смогут проголосовать на выборах президента Польши

Министерство иностранных дел Польши решило не создавать избирательный округ в Украине. Аналогичное решение было принято по выборам в Сейм и Сенат в октябре 2023 года и выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.

"Если проходят выборы и, например, происходит воздушная атака и есть инструкция идти в укрытие, что делать с комиссией, а также как избежать затягивания ее работы в таких обстоятельствах?", - сказал представитель МИД Польши Павел Вронский.

Он подчеркнул, что Польша действует в соответствии с правилами, которые применяют другие страны в этом вопросе.

Как отметил Вронский, граждане Польши, проживающие в Украине, должны вернуться в страну для голосования.

"Точное количество поляков, которые имеют право голоса и находятся в Украине, трудно точно определить. По оценкам, это примерно 1,4 тысячи человек", - добавил он.

Издание отметило, что после начала полномасштабного вторжения большинство стран отказались от создания избирательных округов в Украине. Однако некоторые избирательные системы позволяют голосование по почте или по доверенности.

Этим вариантом воспользовались, например, граждане Франции, которые находились в Украине во время досрочных выборов в Национальное собрание в 2024 году, и американцы, которые голосовали в Украине на прошлогодних президентских выборах в США.

А вот Румыния отклонилась от этих правил во время президентских выборов, первый тур которых состоялся 4 мая, а второй запланирован на 18 мая.

Граждане Румынии могут голосовать в трех избирательных комиссиях в Украине - в посольстве в Киеве и в двух городах Закарпатья: Черновцах и Солотвино.

Чтобы ограничить возможность фальсификаций выборов, было принято решение, что в случае тревоги избирательный участок должен быть закрыт до отмены тревоги.