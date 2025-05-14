Поляки в Україні не зможуть проголосувати на виборах президента Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі вирішило не створювати виборчий округ в Україні. Аналогічне рішення було прийнято щодо виборів до Сейму і Сенату в жовтні 2023 року та виборів до Європейського парламенту в червні 2024 року.

"Якщо відбуваються вибори й, наприклад, відбувається повітряна атака і є інструкція йти до укриття, що робити з комісією, а також як уникнути затягування її роботи в таких обставинах?", - сказав речник МЗС Польщі Павел Вронський.

Він наголосив, що Польща діє відповідно до правил, які застосовують інші країни в цьому питанні.

Як зазначив Вронський, громадяни Польщі, які проживають в Україні, повинні повернутися до країни для голосування.

"Точну кількість поляків, які мають право голосу та перебувають в Україні, важко точно визначити. За оцінками, це приблизно 1,4 тисячі людей", - додав він.

Видання зазначило, що після початку повномасштабного вторгнення більшість країн відмовилися від створення виборчих округів в Україні. Однак деякі виборчі системи дозволяють голосування поштою або за дорученням.

Цим варіантом скористалися, наприклад, громадяни Франції, які перебували в Україні під час дострокових виборів до Національних зборів у 2024 році, та американці, які голосували в Україні на тогорічних президентських виборах у США.

А от Румунія відхилилася від цих правил під час президентських виборів, перший тур яких відбувся 4 травня, а другий запланований на 18 травня.

Громадяни Румунії можуть голосувати у трьох виборчих комісіях в Україні - у посольстві в Києві та у двох містах Закарпаття: Чернівцях та Солотвині.

Щоб обмежити можливість фальсифікацій виборів, було ухвалено рішення, що у разі тривоги виборча дільниця має бути закритою до скасування тривоги.