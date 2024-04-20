Поляки разблокировали два КПП на границе с Украиной

"Движение грузовиков в пунктах пропуска "Шегини - Медика" и "Краковец - Корчева" восстановлено", - говорится в сообщении.

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по двум направлениям осуществляется в обычном режиме.

Протест на границе

20 апреля, после 09:00, польские фермеры завершили акцию протеста перед этими пунктами пропуска, которую начали 18 апреля. Сейчас въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1700 грузовиков.

Напомним, польские фермеры несколько раз в течение длительного времени блокировали КПП на границе с Украиной. Максимально в свое время было заблокировано 6 из 9 КПП на этом направлении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава правительства Польши Дональд Туск 28 марта провели встречу в Варшаве на фоне блокировки украинских КПП на границе с Польшей. После этого ситуация немного нормализовалась.