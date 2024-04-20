Поляки розблокували два КПП на кордоні з Україною

"Рух вантажівок у пунктах пропуску "Шегині - Медика" та "Краківець - Корчова" відновлено", - йдеться у повідомленні.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Протест на кордоні

20 квітня, після 09:00, польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску, яку розпочали 18 квітня. Зараз в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок.

Нагадаємо, польські фермери декілька разів на тривалий час блокували КПП на кордоні з Україною. Максимально свого часу були заблоковані 6 з 9 КПП на цьому напрямку.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова уряду Польщі Дональд Туск 28 березня провели зустріч у Варшаві на тлі блокування українських КПП на кордоні з Польщею. Після того ситуація трохи нормалізувалась.