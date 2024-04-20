UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поляки розблокували два КПП на кордоні з Україною

Фото: поляки розблокували два КПП на кордоні з Україною 20 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Польські фермери розблокували два контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною. Рух через них було закрито два дні тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Рух вантажівок у пунктах пропуску "Шегині - Медика" та "Краківець - Корчова" відновлено", - йдеться у повідомленні.

 Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Протест на кордоні

20 квітня, після 09:00, польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску, яку розпочали 18 квітня. Зараз в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок. 

Нагадаємо, польські фермери декілька разів на тривалий час блокували КПП на кордоні з Україною. Максимально свого часу були заблоковані 6 з 9 КПП на цьому напрямку.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова уряду Польщі Дональд Туск 28 березня провели зустріч у Варшаві на тлі блокування українських КПП на кордоні з Польщею. Після того ситуація трохи нормалізувалась.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаДПСУКраковецКордон з Україною