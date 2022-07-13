Поляки почали збір коштів на дрони-камікадзе для України

Громадяни Польщі відкрили збір коштів на закупівлю 20 дронів-камікадзе Warmate і наземної станції управління. Їх планують передати українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів акції зі збору коштів.

Ініціаторами є звичайні поляки - місцевий підприємець Ярослав Стеркович та копірайтер Матеуш Качинський. Всього вони планують зібрати 4 млн злотих (24,7 млн гривень). За перший день було зібрано понад 20 тисяч злотих (125 тисяч гривень).

Організатори збору підкреслили, що виробник дронів - компанія WB Electronics - візьме на себе транспортування БПЛА в Україну.