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Поляк тричі намагався проникнути в Україну: його спіймав прикордонний собака

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Чоп, П'ятниця 18 лютого 2022 17:45
Поляк тричі намагався проникнути в Україну: його спіймав прикордонний собака Фото: прикордонники затримали громадянина Польщі, який тричі намагався потрапити в Україну (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У районі Чопа прикордонники затримали громадянина Польщі, який хотів незаконно потрапити в Україну. Це була його третя спроба проникнути на українську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначили в ДПСУ, інцидент стався 17 лютого в районі міста Чоп. Інформацію про рух невідомого в бік українського кордону прикордонники отримали від своїх словацьких колег. Вказану ділянку одразу перекрили додатковими нарядами.

Спіймати порушника допоміг службовий собака прикордонників. Вона ж і затримала громадянина Польщі, які намагався по полю перейти кордон між Словаччиною та Україною.

Під час опитування чоловік зізнався, що це не перша його спроба незаконно потрапити в Україну. Також з'ясувалося, що йому заборонений в'їзд на українську територію за аналогічні порушення.

Крім того, було встановлено, що він перебуває в розшуку за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-2 КК України (перетин державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в'їзд на території України).

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року прикордонники затримали злодія, який намагався виїхати до Росії з награбованим в Україні майном.

Зазначимо, на початку лютого США передали українським прикордонникам 40 позашляховиків для патрулювання важкодоступних ділянок.

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