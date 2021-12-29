Намагався поїхати із награбованим додому: на кордоні України затримали росіянина

На кордоні України затримали злодія, який хотів поїхати додому до Росії із награбованим. Прикордонники передали чоловіка правоохоронцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

Громадянина РФ затримали у вівторок, 28 грудня, на пункті пропуску "Сеньківка" в Чернігівській області. Він намагався виїхати на батьківщину із награбованими предметами.

Зазначають, що оперативники Держприкордонслужби заздалегідь отримали інформацію про громадянина. Їм повідомили, що його підозрюють у скоєнні пограбувань приватних будинків на території України.

Чоловіка 1979 року народження затримали на виїзді з країни. Прикордонники негайно вивели його із загального потоку людей та провели поглиблений огляд. Серед речей росіянина у згортку з вологими серветками виявили вироби зі срібла - сережки, кільця, браслети тощо.

Злодія та знайдене вкрадене майно прикордонники передали співробітникам Нацполіції.