ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Намагався поїхати із награбованим додому: на кордоні України затримали росіянина

Новость на русском →
Україна, Середа 29 грудня 2021 10:06
Намагався поїхати із награбованим додому: на кордоні України затримали росіянина Фото: прикордонники затримали росіянина-злодія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

На кордоні України затримали злодія, який хотів поїхати додому до Росії із награбованим. Прикордонники передали чоловіка правоохоронцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Громадянина РФ затримали у вівторок, 28 грудня, на пункті пропуску "Сеньківка" в Чернігівській області. Він намагався виїхати на батьківщину із награбованими предметами.

Зазначають, що оперативники Держприкордонслужби заздалегідь отримали інформацію про громадянина. Їм повідомили, що його підозрюють у скоєнні пограбувань приватних будинків на території України.

Чоловіка 1979 року народження затримали на виїзді з країни. Прикордонники негайно вивели його із загального потоку людей та провели поглиблений огляд. Серед речей росіянина у згортку з вологими серветками виявили вироби зі срібла - сережки, кільця, браслети тощо.

Злодія та знайдене вкрадене майно прикордонники передали співробітникам Нацполіції.

Фото: на кордоні України затримали злодія (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України викрила масштабне розкрадання в одній із військових частин Хмельницької області. Там крали запчастини та комплектуючі до військової броньованої техніки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Різке збільшення. В Україні більше 5 тисяч випадків COVID та 307 смертей за добу
Різке збільшення. В Україні більше 5 тисяч випадків COVID та 307 смертей за добу
DAILY
Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою