ФОПи, які не змогли отримати карантинні 8000 гривень навесні, отримають гроші в грудні
Фізичні особи-підприємці та наймані особи, які зверталися навесні за компенсацію по 8000 гривень, але не отримали кошти через помилку в реквізитах, зможуть зробити це ще раз. Постановою уряду встановлена дата до 15 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
Згідно з повідомленням, інформація про необхідність уточнення реквізитів банківського рахунку надійде від Мінцифри засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка.
"Застраховані особи після надходження відповідного повідомлення для отримання допомоги у розмірі 8000 гривень зможуть до 15 грудня 2021 року включно сформувати та подати повідомлення засобами Порталу Дія із зазначенням правильних реквізитів банківського рахунка для виплати 8000 гривень", - йдеться в повідомленні.
Згідно з рішенням уряду від 6 грудня 2021 р. № 1267, перерахування компенсації буде проводитись АТ "Ощадбанк" на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок, зазначений у повідомленні.
Відзначимо, заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня 2021 року. Кошти могли отримати фізичні особи - підприємці (ФОПи) та наймані працівники з "червоних зон" визначених видів діяльності. Виплати завершили у червні. Кошти отримали 337 946 осіб. Не змогли отримати кошти близько 2 тисяч осіб. Восени програма не працювала.