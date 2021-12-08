ФОПи, які не змогли отримати карантинні 8000 гривень навесні, отримають гроші в грудні

Фізичні особи-підприємці та наймані особи, які зверталися навесні за компенсацію по 8000 гривень, але не отримали кошти через помилку в реквізитах, зможуть зробити це ще раз. Постановою уряду встановлена дата до 15 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики .

Згідно з повідомленням, інформація про необхідність уточнення реквізитів банківського рахунку надійде від Мінцифри засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка.

"Застраховані особи після надходження відповідного повідомлення для отримання допомоги у розмірі 8000 гривень зможуть до 15 грудня 2021 року включно сформувати та подати повідомлення засобами Порталу Дія із зазначенням правильних реквізитів банківського рахунка для виплати 8000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням уряду від 6 грудня 2021 р. № 1267, перерахування компенсації буде проводитись АТ "Ощадбанк" на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок, зазначений у повідомленні.