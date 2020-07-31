Як отримати кошти замість "Пакунку малюка": роз'яснення Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики надали роз'яснення, як отримати компенсацію "Пакунку малюка" у вигляді коштів. Отримувачам необхідно буде звернутися до ПриватБанку.

Про це повідомляє прес-служба міністерства на своїй сторінці у Facebook.

Вказано, що отримувач - це батьки, у яких народилася дитина, а в разі відсутності матері/батька - патронатні вихователі, опікуни новонародженої дитини (за умови неотримання пакунку малюка у натуральному вигляді).

Так, отримувач звертається до АТ "ПриватБанк", укладає з ним договір та відкриває рахунок зі спеціальним режимом використання. Після цього він отримує спеціальну соціальну картку.

Зазначається, що батьки/опікуни протягом 12 місяців з дати народження дитини мають звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування із заявою та пакетом документів.

Заяву та пакет документів можна подати в електронному вигляді. До пакету входить:

копія свідоцтва про народження дитини,

копія посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (для іноземців та осіб без громадянства),

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків,

копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною),

копія рішення про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя),

довідка з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (у разі народження дитини у пологовому будинку у 2020 році).

Отримувач коштів самостійно витрачає їх протягом року у визначених закладах торгівлі або через інтернет-магазини для придбання дитячих товарів - засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, у тому числі підгузків, серветок, дитячого одягу та взуття, дитячого харчування, дитячого посуду, дитячих іграшок, текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр; а також товарів для породіллі.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів запровадив виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість "пакунку малюка".

Як писало РБК-Україна, раніше анонсувалося, що Мінсоцполітики розробило відповідний проект.

Так, в Україні з вересня 2018 року кожна сім'я при народженні дитини почала отримувати "пакет малюка".