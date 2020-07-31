Як отримати кошти замість "Пакунку малюка": роз'яснення Мінсоцполітики

Батькам треба буде звернутися до ПриватБанку та укласти з ним договір
У Міністерстві соціальної політики надали роз'яснення, як отримати компенсацію "Пакунку малюка" у вигляді коштів. Отримувачам необхідно буде звернутися до ПриватБанку.
Про це повідомляє прес-служба міністерства на своїй сторінці у Facebook.
Вказано, що отримувач - це батьки, у яких народилася дитина, а в разі відсутності матері/батька - патронатні вихователі, опікуни новонародженої дитини (за умови неотримання пакунку малюка у натуральному вигляді).
Так, отримувач звертається до АТ "ПриватБанк", укладає з ним договір та відкриває рахунок зі спеціальним режимом використання. Після цього він отримує спеціальну соціальну картку.
Зазначається, що батьки/опікуни протягом 12 місяців з дати народження дитини мають звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування із заявою та пакетом документів.
Заяву та пакет документів можна подати в електронному вигляді. До пакету входить:
Отримувач коштів самостійно витрачає їх протягом року у визначених закладах торгівлі або через інтернет-магазини для придбання дитячих товарів - засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, у тому числі підгузків, серветок, дитячого одягу та взуття, дитячого харчування, дитячого посуду, дитячих іграшок, текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр; а також товарів для породіллі.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів запровадив виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість "пакунку малюка".
Як писало РБК-Україна, раніше анонсувалося, що Мінсоцполітики розробило відповідний проект.
Так, в Україні з вересня 2018 року кожна сім'я при народженні дитини почала отримувати "пакет малюка".