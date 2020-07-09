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Кабмін хоче компенсувати вартість "пакунку малюка" батькам, що його не отримали

Україна, Четвер 09 липня 2020 12:01
Кабмін хоче компенсувати вартість "пакунку малюка" батькам, що його не отримали
Фото: мама з немовлям (freepik)
Автор: Юлия Струк

Мінсоцполітики розробило відповідний проект постанови

Кабінет міністрів хоче компенсувати вартість "пакунку малюка" на дітей, які народились у 2020 році та не отримали його. Міністерство соціальної політики розробило відповідний проект постанови.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Вказано, що 3 березня КМУ ухвалив постанову №172 "Деякі питання забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою "пакунок малюка".

Згідно з документом, закупку одноразової натуральної допомоги за рахунок коштів державного бюджету проводить державна установа "Професійні закупівлі".

"Проте, 30.06.2020 року за результатом розгляду скарг учасників закупівлі, Антимонопольним комітетом України прийнято рішення відмінити процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", - інформують у міністерстві.

У зв'язку з цим відомство і розробило відповідний проект для виплати компенсації за неотриманий "пакунок малюка" грошима.

"Питання забезпечення допомогою "пакунок малюка" новонароджених дітей в усіх регіонах України перебуває на постійному контролі Мінсоцполітики", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з вересня 2018 року кожна сім'я при народженні дитини почала отримувати "пакунки малюка".

У жовтні минулого року стало відомо, що Кабмін збирається переглянути вміст "пакунків малюка".

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