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Кабмін ввів грошові виплати замість пакета малюка: названа сума

Україна, Середа 29 липня 2020 14:56
Кабмін ввів грошові виплати замість пакета малюка: названа сума
Фото: гроші (flickr.com)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Відповідне рішення уряд схвалив на своєму засіданні

Кабінет міністрів запровадив виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість "пакунку малюка". Кошти можна отримати на спеціальний рахунок у ПриватБанку, які можна буде використовувати тільки на придбання товарів для малюка.

Таке рішення було прийнято під час засідання Кабінету міністрів у середу, 29 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

"Проектом пропонується запровадити цільову компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень, громадянам, у яких народилась дитина, видати спеціальну картку з особливим режимом використання", - заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона відзначила, що на одну новонароджену дитину уряд виплачуватиме грошову компенсацію у розмірі 5 тисяч гривень замість "пакунку малюка", щоб батьки самостійно могли купувати товари для дитини.

Глава Мінсоцполітики додала, що на час реалізації пілотного проекту будуть встановлені роздрібні точки, в яких можна бути придбати на ці гроші лише визначені товари.

Рішення буде доопрацьовано протягом трьох днів спільно із Міністерством юстиції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мінсоцполітики розробило відповідний проект.

Як писало РБК-Україна, в Україні з вересня 2018 року кожна сім'я при народженні дитини почала отримувати "пакет малюка".

Так, у жовтні минулого року стало відомо, що КМУ має намір переглянути вміст "пакунків малюка".

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