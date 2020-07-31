Как получить деньги вместо "Пакета малыша": разъяснение Минсоцполитики

Родителям надо будет обратиться в ПриватБанк и заключить с ним договор
В Министерстве социальной политики предоставили разъяснения, как получить компенсацию "Пакета малыша" в виде средств. Получателям необходимо будет обратиться в ПриватБанк.
Об этом сообщает пресс-служба министерства на своей странице в Facebook.
Указано, что получатель - это родители, у которых родился ребенок, а в случае отсутствия матери/отца - патронатные воспитатели, опекуны новорожденного ребенка (при условии неполучения пакета малыша в натуральном виде).
Так, получатель обращается к АО "ПриватБанк", заключает с ним договор и открывает счет со специальным режимом использования. После этого он получает специальную социальную карту.
Отмечается, что родители/опекуны в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства/пребывания с заявлением и пакетом документов.
Заявление и пакет документов можно подать в электронном виде. В пакет входит:
Получатель самостоятельно тратит их в течение года в определенных заведениях торговли или через интернет-магазины для приобретения детских товаров - средств ухода за детьми и детских средств гигиены, в том числе подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, детских игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял; а также товаров для роженицы.
Напомним, ранее Кабинет министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо "пакета малыша".
Как писало РБК-Украина, ранее анонсировалось, что Минсоцполитики разработало соответствующий проект.
Так, в Украине с сентября 2018 года каждая семья при рождении ребенка начала получать "пакет малыша".