В Україні сім'ям при народженні дитини будуть видавати "бебі-бокси"

Кабмін запроваджує традицію забезпечення новонароджених "бебі-боксами" з вересня 2018 року

В Україні з вересня 2018 року кожна сім'я при народженні дитини отримає спеціальний "бебі-бокс". Про це повідомив глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман в Twitter.

Так, уряд запроваджує традицію забезпечення новонароджених спеціальним "бебі-боксом", в якому будуть зібрані речі, потрібні для перших тижнів життя немовляти.

"З вересня кожна мама, яка народжує дитину, отримає від держави пакунок для малюка як додаткову допомогу. Цей пакунок міститиме усе те, що необхідне дитині на перших порах. Він справді зібраний з любов’ю. Сотні тисяч українських родин отримають таку допомогу", - розповів Гройсман.

Орієнтовна вартість пакета для новонародженого 5 тис. гривень. До складу будуть входити дитячі серветки, пелюшки гігієнічні, присипка, масло, крем, силіконова соска, пустушка, фітозбори для ванночок, пляшка дитяча, підгузники, ковдра, навчальні матеріали і термометр.

Фото (twitter.com/VGroysman)

Нагадаємо, в 2018 році Україна закуповує ліки за 40 програмами. Останні поставки в регіони були ліки для новонароджених з дихальними розладами.