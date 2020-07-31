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Як отримати кошти замість "Пакунку малюка": роз'яснення Мінсоцполітики

Україна, П'ятниця 31 липня 2020 15:17
Як отримати кошти замість "Пакунку малюка": роз'яснення Мінсоцполітики
Фото: пакунок малюка (koda.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Батькам треба буде звернутися до ПриватБанку та укласти з ним договір

У Міністерстві соціальної політики надали роз'яснення, як отримати компенсацію "Пакунку малюка" у вигляді коштів. Отримувачам необхідно буде звернутися до ПриватБанку.

Про це повідомляє прес-служба міністерства на своїй сторінці у Facebook.

Вказано, що отримувач - це батьки, у яких народилася дитина, а в разі відсутності матері/батька - патронатні вихователі, опікуни новонародженої дитини (за умови неотримання пакунку малюка у натуральному вигляді).

Як отримати кошти замість &quot;Пакунку малюка&quot;: роз'яснення Мінсоцполітики

Так, отримувач звертається до АТ "ПриватБанк", укладає з ним договір та відкриває рахунок зі спеціальним режимом використання. Після цього він отримує спеціальну соціальну картку.

Зазначається, що батьки/опікуни протягом 12 місяців з дати народження дитини мають звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування із заявою та пакетом документів.

Заяву та пакет документів можна подати в електронному вигляді. До пакету входить:

  • копія свідоцтва про народження дитини,
  • копія посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (для іноземців та осіб без громадянства),
  • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків,
  • копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною),
  • копія рішення про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя),
  • довідка з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (у разі народження дитини у пологовому будинку у 2020 році).

Отримувач коштів самостійно витрачає їх протягом року у визначених закладах торгівлі або через інтернет-магазини для придбання дитячих товарів - засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, у тому числі підгузків, серветок, дитячого одягу та взуття, дитячого харчування, дитячого посуду, дитячих іграшок, текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр; а також товарів для породіллі.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів запровадив виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість "пакунку малюка".

Як писало РБК-Україна, раніше анонсувалося, що Мінсоцполітики розробило відповідний проект.

Так, в Україні з вересня 2018 року кожна сім'я при народженні дитини почала отримувати "пакет малюка".

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