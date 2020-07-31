Как получить деньги вместо "Пакета малыша": разъяснение Минсоцполитики

Фото: пакет малыша (koda.gov.ua)

Родителям надо будет обратиться в ПриватБанк и заключить с ним договор

В Министерстве социальной политики предоставили разъяснения, как получить компенсацию "Пакета малыша" в виде средств. Получателям необходимо будет обратиться в ПриватБанк.

Об этом сообщает пресс-служба министерства на своей странице в Facebook.

Указано, что получатель - это родители, у которых родился ребенок, а в случае отсутствия матери/отца - патронатные воспитатели, опекуны новорожденного ребенка (при условии неполучения пакета малыша в натуральном виде).

Так, получатель обращается к АО "ПриватБанк", заключает с ним договор и открывает счет со специальным режимом использования. После этого он получает специальную социальную карту.

Отмечается, что родители/опекуны в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства/пребывания с заявлением и пакетом документов.

Заявление и пакет документов можно подать в электронном виде. В пакет входит:

копия свидетельства о рождении ребенка,

копия вида на жительство/удостоверения беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства),

копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,

копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком),

копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя),

справка из роддома о неполучении единовременного натуральной помощи "пакет малыша" (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).

Получатель самостоятельно тратит их в течение года в определенных заведениях торговли или через интернет-магазины для приобретения детских товаров - средств ухода за детьми и детских средств гигиены, в том числе подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, детских игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял; а также товаров для роженицы.

Напомним, ранее Кабинет министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо "пакета малыша".

Как писало РБК-Украина, ранее анонсировалось, что Минсоцполитики разработало соответствующий проект.

Так, в Украине с сентября 2018 года каждая семья при рождении ребенка начала получать "пакет малыша".