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У Мінсоцполітики назвали витрати на суму понад 50 тисяч гривень, які не вплинуть на субсидію

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Україна, Вівторок 18 травня 2021 12:07
У Мінсоцполітики назвали витрати на суму понад 50 тисяч гривень, які не вплинуть на субсидію Фото: витрати на освіту та охорону здоров'я не враховують при призначенні субсидій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 1 травня в Україні уточнили перелік одноразових витрат на суму понад 50 тисяч гривень, через які позбавлятимуть права на субсидію. Однак деякі витрати не вплинуть на субсидію.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Зокрема, переглянуто порядок врахування окремих видатків громадян, які одноразово сягають 50 тисяч гривень і більше. Зокрема, це купівля робіт, товарів, послуг будь-яких, крім оплати комунальних послуг, оплати медичних послуг, оплати навчання і подібних речей. Ці витрати не враховуються при призначенні житлової субсидії", - сказав він.

Музиченко нагадав, що з 1 травня при призначенні субсидій враховується інформація про здійснення внесків до статутних капіталів організацій, купівлю корпоративних прав, купівлю дороговартістних речей, рухомого та нерухомого майна на суму понад 50 тисяч гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.

Для оформлення на наступний період необхідно подати нову заяву та декларацію. Заяву та декларацію можна подавати до початку опалювального сезону.

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