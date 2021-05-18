У Мінсоцполітики назвали витрати на суму понад 50 тисяч гривень, які не вплинуть на субсидію

З 1 травня в Україні уточнили перелік одноразових витрат на суму понад 50 тисяч гривень, через які позбавлятимуть права на субсидію . Однак деякі витрати не вплинуть на субсидію.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Зокрема, переглянуто порядок врахування окремих видатків громадян, які одноразово сягають 50 тисяч гривень і більше. Зокрема, це купівля робіт, товарів, послуг будь-яких, крім оплати комунальних послуг, оплати медичних послуг, оплати навчання і подібних речей. Ці витрати не враховуються при призначенні житлової субсидії", - сказав він.

Музиченко нагадав, що з 1 травня при призначенні субсидій враховується інформація про здійснення внесків до статутних капіталів організацій, купівлю корпоративних прав, купівлю дороговартістних речей, рухомого та нерухомого майна на суму понад 50 тисяч гривень.