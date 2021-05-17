Отримувачам субсидій дозволять мати 100 тисяч гривень в банку та частину будинку в селі

Міністерство соціальної політики України підготувало проект постанови Кабінету міністрів, яким вносяться зміни до порядку призначення субсидій . Документ також містить нові форми заяви та декларації на житлові субсидії.

Зокрема, пропонується надати право на субсидію у разі, якщо заявник має депозит в банку на суму до 100 тисяч гривень. Зараз ця сума обмежена 25-кратним розміром прожиткового мінімуму, для працездатних осіб (54,725 тисяч гривень).

Крім того, право на субсидію отримають ті, у яких друге житло належить на правах спільної сумісної або часткової власності та розташоване у сільській місцевості.

Документом також планується затвердити нові форми заяви та декларації, які подаються при оформленні субсидій.