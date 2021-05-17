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Отримувачам субсидій дозволять мати 100 тисяч гривень в банку та частину будинку в селі

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Україна, Понеділок 17 травня 2021 17:04
Отримувачам субсидій дозволять мати 100 тисяч гривень в банку та частину будинку в селі Фото: уряд знову міняє правила надання субсидій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики України підготувало проект постанови Кабінету міністрів, яким вносяться зміни до порядку призначення субсидій. Документ також містить нові форми заяви та декларації на житлові субсидії.

Проект постанови оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Зокрема, пропонується надати право на субсидію у разі, якщо заявник має депозит в банку на суму до 100 тисяч гривень. Зараз ця сума обмежена 25-кратним розміром прожиткового мінімуму, для працездатних осіб (54,725 тисяч гривень).

Крім того, право на субсидію отримають ті, у яких друге житло належить на правах спільної сумісної або часткової власності та розташоване у сільській місцевості.

Документом також планується затвердити нові форми заяви та декларації, які подаються при оформленні субсидій.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.

Для оформлення на наступний період необхідно подати нову заяву та декларацію. Заяву та декларацію можна подавати до початку опалювального сезону.

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