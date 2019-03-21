Полторак виступив за посилення військово-політичного діалогу з США

Фото: Степан Полторак (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Полторак обговорив з делегацією Конгресу США масштаб загроз з боку Росії

У Міністерстві обороні відбулася зустріч міністра оборони України Степана Полторака з делегацією Конгресу США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

В рамках зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні та світі, зростаючий масштаб загроз з боку Росії, а також актуальні питання подальшого двостороннього оборонного співробітництва між Україною та США.

Міністр оборони Степан Полторак ознайомив членів американської делегації з попередніми результатами та перспективами реформ в Україні та вітчизняному оборонному відомстві.

Також він наголосив на важливості допомоги, яку наша держава отримує від своїх стратегічних партнерів, зокрема Сполучених Штатів.

"В умовах, коли агресивні військові авантюри Кремля продовжують впливати на національну економіку та забирати життя українців, нам потрібна підтримка обох палат Конгресу США для продовження успішної політики санкцій проти країни-агресора. Хочу висловити вдячність конгресменам із обох палат Конгресу США, Уряду США, американському народові за послідовну політичну, фінансову, дорадчу та матеріально-технічну підтримку України", - заявив Полторак.

У свою чергу представники Конгресу США запевнили українську сторону у продовженні політики підтримки України у боротьбі за територіальну цілісність, незалежність, а також прагненні до подальшої євроатлантичної інтеграції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку березня міністр оборони Степан Полторак з заступником державного секретаря США з політичних питань Девідом Гейлом обговорили стан впровадження оборонної реформи в Україні.

Крім того, палата представників Конгресу США схвалила Консолідований закон про бюджетні асигнуваннях на 2018 рік, в якому зазначено збільшення витрат на підтримку України на суму більш ніж 620 млн доларів.