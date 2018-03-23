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Конгрес США схвалив закон про збільшення допомоги Україні у цьому році

НовиниПолітика    23.03.2018 - 00:48
Фото: будівля Конгресу США (educationusa.state.gov)
Фото: будівля Конгресу США (educationusa.state.gov)

Як раніше повідомляло посольство, прийнятий закон збільшує витрати на підтримку України більш ніж на 620 млн доларів

Палата представників Конгресу США схвалила Консолідований закон про бюджетні асигнуваннях на 2018 рік, в якому зазначено збільшення витрат на підтримку України на суму більш ніж 620 млн доларів. Про це йдеться в повідомленні посольства України в США в Facebook.

Згідно з законом, 200 млн доларів виділяється на військово-технічну допомогу Україні (на 50 млн доларів більше, ніж у 2017 році). Ці кошти спрямують на фінансування проектів підтримки ЗСУ - підготовку військових, поставку військової техніки і спорядження, летальної зброї та логістичне забезпечення, а також на розвідувальну підтримку українських сил безпеки. Обсяг допомоги Україні по лінії Державного департаменту США та причетних агентств визначено в сумі 420,7 млн доларів, що на 10 млн доларів перевищує відповідні витрати минулого року. Зокрема, збільшено видатки на посилення безпеки України за програмою "Міжнародне військове фінансування".

 

Палата представників Конгресу США схвалила Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік Як раніше...

Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України у США 22 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть виділити Україні 200 млн доларів на оборону в 2019 році. Порівняно з бюджетним запитом на 2018 рік пропонована сума допомоги Україні збільшена на 50 млн доларів.

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Теги: Сполучені Штати Америки, фінанси
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