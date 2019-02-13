Полторак їде на засідання НАТО

Українська делегація братиме участь у заходах в рамках засідання Північноатлантичної ради НАТО

Министр обороны Украины Степан Полторак 13-14 февраля осуществит визит в штаб-квартиру Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны.

Украинская делегация примет участие в мероприятиях в рамках заседания Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны государств-членов НАТО.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен наращивать военное присутствие в Черном море в ответ на нарушение Россией международных норм.

Отметим, 25 ноября, Россия напала на украинские корабли, в результате чего были захвачены три украинских корабля. На данный момент в плену в РФ находятся 24 украинских моряка.

После этого НАТО неоднократно призывало РФ освободить украинских моряков.

Добавим, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 25 января проголосовала за годовой отчет Мониторингового комитета Ассамблеи, в котором осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения незаконно удерживаемых украинцев в России.

До этого Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову.