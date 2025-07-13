Полтавскую область накрыла буря: есть перебои со светом, повреждены дома
В Полтавской области в ночь на 13 июля прошла сильная буря. Непогода, в частности, привела к перебоям со светом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Владимира Когута в Telegram.
Он рассказал, что в результате стихийного бедствия в Кобеляцкой общине, которая находится под Полтавой, повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.
"В четырех селах общины также получила повреждения сеть электроснабжения. На месте происшествия специалисты проводят оценку ущерба и оказывают помощь местным жителям. Аварийные бригады АО "Полтаваоблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения", - добавил Когут.
По его словам, пострадавших в результате непогоды нет.
К слову, 11 июля вечером стало известно, что из-за непогоды в Полтавской области без света остались около 5 тысяч жителей.
Пожар в Полтавской области
Напомним, 9 июля в Полтавской области вспыхнул лесной пожар.
Уже 10 июля стало известно, что из-за пожара 150 бытовых и 5 юридических потребителей в Великобудищанской общине остались без электроснабжения.
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