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Полтавскую область накрыла буря: есть перебои со светом, повреждены дома

Воскресенье 13 июля 2025 09:10
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Полтавскую область накрыла буря: есть перебои со светом, повреждены дома Иллюстративное фото: в Полтавской области прошла буря (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Полтавской области в ночь на 13 июля прошла сильная буря. Непогода, в частности, привела к перебоям со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Владимира Когута в Telegram.

Он рассказал, что в результате стихийного бедствия в Кобеляцкой общине, которая находится под Полтавой, повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.

"В четырех селах общины также получила повреждения сеть электроснабжения. На месте происшествия специалисты проводят оценку ущерба и оказывают помощь местным жителям. Аварийные бригады АО "Полтаваоблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения", - добавил Когут.

По его словам, пострадавших в результате непогоды нет.

К слову, 11 июля вечером стало известно, что из-за непогоды в Полтавской области без света остались около 5 тысяч жителей.

Пожар в Полтавской области

Напомним, 9 июля в Полтавской области вспыхнул лесной пожар.

Уже 10 июля стало известно, что из-за пожара 150 бытовых и 5 юридических потребителей в Великобудищанской общине остались без электроснабжения.

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Полтавская область Электроэнергия Отключение света
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