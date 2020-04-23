В МОЗ пояснили спалах коронавірусу в Україні

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Причиною назвали порушення карантину на Великодень

Причиною спалаху коронавірусу в Україні стали порушення карантину під час вербного тижня та безпосередньо на Великодень. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов зазначив, що в Україні зафіксували новий антирекорд за весь час епідемії.

"За минулу добу захворіло 578 осіб. Це новий антирекорд за весь час епідемії в Україні. Ми вважаємо, що це стало наслідком порушення карантину під час вербного тижня та безпосередньо на Великодень", - заявив Степанов.

Нагадаємо, на засіданні Кабміну повідомили про продовження карантину в Україні до 11 травня через очікуване сплеску захворюваності на початку місяця. Зокрема, в інтерв'ю РБК-Україна Денис Шмигаль розповів про два піки коронавірусу в Україні.

Разом з тим, можуть зняти заборону на роботу парків, музеїв, бібліотек.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що з 24 квітня карантинні заходи будуть пом'якшені в деяких важливих галузях. Часткове зняття обмежень відбудеться в транспортній сфері в травні.

Український президент тоді зазначив, що в Україні ще немає хвилі захворюваності, і треба бути обережними у зв'язку з пасхальними і травневими святами.