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Новий антирекорд: в Україні зафіксували ріст випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 09:32
Новий антирекорд: в Україні зафіксували ріст випадків коронавірусу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість заражених коронавірусом в Україні зростає

Станом на ранок 24 квітня кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в Україні зросла до 7170 людей. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Так, за минулу добу зафіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за весь час - 578.

Так, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 504 пацієнти одужали.

Найбільше заражених у Києві, Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Раніше повідомлялось, що в Україні буде два піки коронавірусу після великодніх та травневих свят. У зв'язку з цим, у країні продовжили карантин до 11 травня.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу виявили в Чернігові. COVID-19 виявили у 56-річної жінки.

Також повідомлялося, що 29 нових випадків захворювання підтвердили в Дніпропетровській області. Загальна кількість інфікованих в регіоні зросла до 179 осіб. Крім цього коронавірусом заразився митрополит Тернопільський і Кременецький Української православної церкви Московського патріархату.

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