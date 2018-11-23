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У Полтавській області вкрали літак Ан-2 з ангару

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 15:45
У Полтавській області вкрали літак Ан-2 з ангару
Фото: Ан-2 (twitter.com/yugopolis)

Невідомі безпосередньо в ангарі розпиляли літак на частини та вивезли його

У Полтавській області невідомі викрали літак Ан-2 з ангару, в якому той зберігався. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Полтавської області.

Із заявою про зникнення літака до правоохоронців звернувся 43-річний власник. Чоловік повідомив, що із ангару зник не лише літальний апарат, а також шість комплектів навісного обладнання до нього та несправний двигун. 

Ангар, в якому зберігався літак та запчастини, чоловік орендував у селі Божківське Полтавського району. Поліція з'ясувала, що зловмисники розпиляли літак на метал безпосередньо в ангарі.

 

Правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за фактом крадіжки в особливо великому розмірі (ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України). Сума збитку становить понад 1 млн гривень.

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