В Полтавской области угнали самолет Ан-2 из ангара

Фото: Ан-2 (twitter.com/yugopolis)

Неизвестные непосредственно в ангаре распилили самолет на части и вывезли его

В Полтавской области неизвестные украли самолет Ан-2 из ангара, в котором тот хранился. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Полтавской области.

С заявлением о пропаже самолета к правоохранителям обратился 43-летний владелец. Мужчина сообщил, что из ангара пропал не только летательный аппарат, а также шесть комплектов навесного оборудования к нему и неисправный двигатель.

Ангар, в котором хранился самолет и запчасти, мужчина арендовал в селе Божкивске Полтавского района. Полиция выяснила, что злоумышленники распилили самолет на металл непосредственно в ангаре.

Правоохранителями начато уголовное производство по факту кражи в особо крупном размере (ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины). Сумма ущерба составляет свыше 1 млн гривен.

Напомним, американская корпорация Boeing скрывала от авиакомпаний и пилотов, которые используют ее лайнеры, информацию о том, что новые самолеты Boeing-737 MAX MAX 8 и 9 могут неожиданно срываться в пике.