В Одеській області зіткнулись авто та мікроавтобус, є загиблий і постраждалі

Постраждали 7 людей

Сьогодні, 9 серпня, в Одеській області на Миколаївській дорозі зіткнулись авто та мікроавтобус, внаслідок чого загинув чоловік та постраждали 7 людей. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Одесі.

Як зазначається, аварія сталась близько другої години ночі. "Мерседес" на закордонній реєстрації, рухаючись у бік Одеси, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з "Рено". Внаслідок ДТП четверо пасажирів авто та троє пасажирів мікроавтобуса були госпіталізовані.

"Від отриманих травм один із пасажирів "Мерседеса" - 40-річний громадянин сусідньої держави, в лікарні помер", - йдеться у повідомленні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, що вчора у Херсонській області зіткнулись вантажівка та автомобіль, загинули двоє дітей. На автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ зіткнулись автомобіль Mazda-3 та вантажівка "МАЗ". 44-річний водій автомобіля Mazda-3, рухаючись в напрямку міста Генічеськ, виїхав на зустрічну смугу та в'їхав у стоячу вантажівку "МАЗ". Двох дорослий госпіталізували

Також раніше повідомлялось, що поліція затримала водія автомобіля Audi, за участі якого 7 серпня сталася ДТП з рейсовим автобусом у Дніпропетровській області, внаслідок якої загинуло двоє людей.