У Дніпропетровській області внаслідок ДТП постраждали 15 людей

Зіткнулися автобус Mercedes з автомобілем Opel

У Дніпропетровській області на автошляху Дніпро-Мелітополь зіткнулись автомобіль та автобус, внаслідок чого постраждали 15 людей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Як зазначається, аварія сталася поблизу селища Первомайське Синельниківського району. Під час руху зіткнулися автобус Mercedes з автомобілем Opel. В результаті зіткнення автобус вилетів у кювет та перекинувся на правий бік. Автомобіль перевернувся на дах.

Фото: аварія у Дніпропетровській області

Також у ДСНС повідомляють, що внаслідок ДТП постраждало 15 осіб, з них 6 осіб госпіталізовано до КЗ "Синельниківська ЦРЛ", 9 осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження, направлені на амбулаторне лікування. Водій автомобіля знаходиться у важкому стані.

Нагадаємо, що в Одеській області зіткнулись авто та мікроавтобус, є загиблий і постраждалі. Аварія сталась близько другої години ночі. "Мерседес" на закордонній реєстрації, рухаючись у бік Одеси, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з "Рено". Внаслідок ДТП четверо пасажирів авто та троє пасажирів мікроавтобуса були госпіталізовані.

Також вчора у Херсонській області зіткнулись вантажівка та автомобіль, загинули двоє дітей. На автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ зіткнулись автомобіль Mazda-3 та вантажівка "МАЗ". 44-річний водій автомобіля Mazda-3, рухаючись в напрямку міста Генічеськ, виїхав на зустрічну смугу та в'їхав у стоячу вантажівку "МАЗ". Двох дорослий госпіталізували.