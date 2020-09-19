У Полтавській області підпалили храм ПЦУ

Фото: рятувальник (dsns.gov.ua)

У місті Хорол (Полтавська область) невідомі підпалили храм Православної церкви України. Згоріли ікони, священицьке облачення.

Про це повідомляє прес-служба Харківсько-Полтавської єпархій ПЦУ.

В єпархії закликають до прийняття заходів.

"Приміщення, в якому тимчасово проводилися богослужіння Свято-Покровського приходу Харківсько-Полтавської єпархії ПЦУ міста Хорол, спалили невідомі зловмисники", - йдеться в повідомленні.

Там додають, що старанням приходу зараз споруджується кам'яний храм. Стіни і дах вже побудовані, залишилося вставити вікна і двері, залити підлогу і обштукатурити стіни.

Нагадаємо, у селі Овадне (Волинська область) згорів автомобіль священика ПЦУ, поліція попередньо кваліфікувала подію як умисне знищення майна.

Крім того, в Івано-Франківській області горіла будівля монастиря ПЦУ.