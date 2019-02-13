В Івано-Франківській області горить будівля монастиря ПЦУ

Фото: пожежа на території Свято-Серафимівського чоловічого монастиря (dsns.gov.ua)

В даний час пожежу локалізовано на площі 225 кв. м

У селі Кривець Богородчанського району Івано-Франківської області горить одна з будівель на території Свято-Серафимівського чоловічого монастиря Православної церкви України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомлення про пожежу надійшло в Службу порятунку "101" в 12:46. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вся будівля була охоплена вогнем. До ліквідації пожежі залучено 25 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.

Станом на 13:48 пожежу локалізовано на площі 225 кв. м.

Фото: пожежа на території Свято-Серафимівського чоловічого монастиря (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 14 січня загорілася одна з будівель Києво-Печерської лаври. Пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах. Пожежу загасили приблизно за три години, в цілому вогонь пошкодив близько 400 квадратних метрів приміщення.

Наступного дня поліція затримала підозрюваного в підпалі і йому було повідомлено про підозру. Ним виявився 24-річний чоловік без постійного місця проживання. Печерський суд Києва 17 січня обрав запобіжний захід підозрюваному у підпалі Києво-Печерської Лаври у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.