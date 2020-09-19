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В Полтавской области подожгли храм ПЦУ

Хорол, Суббота 19 сентября 2020 16:48
В Полтавской области подожгли храм ПЦУ
Фото: спасатель (dsns.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В городе Хорол (Полтавская область) неизвестные подожгли храм Православной церкви Украины. Сгорели иконы, священническое облачение.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковско-Полтавской епархий ПЦУ.

В епархии призывают к принятию мер.

"Помещение, в котором временно проводились богослужения Свято-Покровского прихода Харьковско-Полтавской епархии ПЦУ города Хорол, сожгли неизвестные злоумышленники", - говорится в сообщении.

Там добавляют, что стараниям прихода сейчас сооружается каменный храм. Стены и крыша уже построены, осталось вставить окна и двери, залить пол и оштукатурить стены.

Напомним, в селе Овадное (Волынская область) сгорел автомобиль священника ПЦУ, полиция предварительно квалифицировала произошедшее как умышленное уничтожение имущества.

Кроме того, в Ивано-Франковской области горело здание монастыря ПЦУ.

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