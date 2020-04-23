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У Житомирській області виявлено п'ять нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 22:11
У Житомирській області виявлено п'ять нових випадків COVID-19
Ілюстративне фото (flickr)

Всього в області зафіксовано 309 випадків зараження коронавірусом

В Житомирській області за останню добу лабораторно підтвердили п'ять нових випадків коронавірусу. Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За його словами, всього в області зафіксовано 309 випадків зараження коронавірусом

"Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі - 91 осіб, у Коростені - 65, і в Бердичеві - 63", - йдеться в повідомленні.

При цьому голова ОДА зазначив, що при повторній обробці інформації встановлено, що один випадок у Житомирі був зареєстрований у Попільнянському районі.

"Тому з цим урахуванням, у Житомирі зафіксовано 91 випадок", - зазначив він.

Так, п'ять нових випадків встановлені в Новоград-Волинському, Житомирі, Малині, Швайківці та Коростені.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували рекордне зростання кількості захворювань коронавірусом - 578 нових випадків. Всього в країні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 504 пацієнти одужали, 187 - померли.

Також РБК-Україна писало, що в Миколаївській області повністю ізолювали село Семенівка у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

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