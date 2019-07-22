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У Полтавській обл. на двох виборчих дільницях заповнювали протоколи майбутнім числом

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 04:05
У Полтавській обл. на двох виборчих дільницях заповнювали протоколи майбутнім числом
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Порушення зафіксували на виборчих дільницях двох районів

На двох виборчих дільницях у Полтавській області в двох районах члени дільничних виборчих комісій на позачергових виборах до Ради заповнювали протоколи майбутнім числом. Про це повідомляє громадська мережа "Опора".

Відзначається, що приблизно о 23:00 21 липня в с. Пізники Чорнухинського району спостерігач отримав протокол ДВК №530917, датований 00:02 22 липня.

 Фото: протоколи

Так, друге порушення було зафіксовано в с. Мушти Решетилівського району, де о 23:26 члени комісії №530803 заповнили протокол, де значиться дата 22 липня 3:30 ранку.

Відзначимо, відповідно до ч. 5 статті 91 закону "Про вибори народних депутатів України" в протоколах про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами ДВК. Кожен примірник протоколу повинен підписати глава, заступник голови, секретар та інші члени дільничної виборчої комісії, присутні на засіданні виборчої комісії.

Нагадаємо, в ЦВК надійшло 16 заяв про порушення під час голосування на дострокових виборах до Верховної Ради. Комісія протягом понеділка-вівторка відреагує на зазначені заяви.

Як писало РБК-Україна раніше, дані ЦВК свідчать, що остаточна явка виборців на позачергових парламентських виборах у неділю, 21 липня, склала 49,84%. Так, найбільша явка зафіксована в Чернігівській і Полтавській областях - 54,8 і 54,21% відповідно.

Відзначимо також, у Запоріжжі в день позачергових виборів до Верховної ради на виборчій дільниці розпилили газ.

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