В Полтавской обл. на двух избирательных участках заполняли протоколы будущим числом

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нарушения зафиксировали на избирательных участках двух районов

На двух избирательных участках в Полтавской области в двух районах члены участковых избирательных комиссий на внеочередных выборах в Раду заполняли протоколы будущим числом. Об этом сообщает общественная сеть "Опора".

Отмечается, что примерно в 23:00 21 июля в с. Пизныки Чорнухинского района наблюдатель получил протокол УИК №530917, датированный 00:02 22 июля.

Фото: протоколы

Так, второе нарушение было зафиксировано в с. Мушты Решетиловского района, где в 23:26 члены комиссии №530803 заполнили протокол, где числится дата 22 июля 3:30 утра.

Отметим, в соответствии с ч. 5 статьи 91 закона "О выборах народных депутатов Украины" в протоколах о подсчете голосов избирателей на избирательном участке в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и в одномандатном округе указываются дата и время (час и минуты) его подписания членами УИК. Каждый экземпляр протокола должен подписать глава, замглавы, секретарь и другие члены участковой избирательной комиссии, присутствующие на заседании избирательной комиссии.

Напомним, в ЦИК поступило 16 заявлений о нарушениях во время голосования на досрочных выборах в Верховную раду. Комиссия в течение понедельника-вторника отреагирует на указанные заявления.

Как писало РБК-Украина ранее, данные ЦИК свидетельствуют, что окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в воскресенье, 21 июля, составила 49,84%. Так, наибольшая явка зафиксирована в Черниговской и Полтавской областях - 54,8 и 54,21% соответственно.

Отметим также, в Запорожье в день внеочередных выборов в Верховную раду на избирательном участке распылили газ.