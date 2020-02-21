Полтавська облрада провалила звернення до Зеленського через протести в Нових Санжарах

Полтавська облрада на позачерговій сесії, пов’язаній з протестами у Нових Санжарах, не змогла прийняти звернення до президента Володимира Зеленського про виділення коштів на добудову у тубдиспансері карантинних боксів. Про це повідомляє місцеве видання 0532.ua.

Голова облради Олександр Біленький пропонував внести у звернення до Зеленського та Кабміну рядок про виділення 300 млн грн на добудову тубдиспансера з карантинними зонами. Проте остаточно рішення прийнято не було, повідомляє видання "Кременчуцька газета".

Деякі депутати хотіли щоб в рішенні було сказано про незадовільну роботу Кабміну в питанні евакуації українців з Китаю і прохання до президента прийняти відповідні кадрові рішення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після вчорашніх протестів у Нових Санжарах заявив, що Україна схожа на Європу епохи Середньовіччя.

Зазначимо, вчора в результаті сутичок в Нових Санжарах правоохоронці затримали 24 людини. За результатами екстреного засідання в Нових Санжарах ввечері 20 лютого прем'єр-міністр Гончарук заявив, що люди, які діяли протиправно, били скло, мають бути притягнуті до відповідальності.