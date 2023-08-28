В Полтавской области запретили праздновать 1 сентября

Об этом заявил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

" В Полтавской области запретили проведение праздничных мероприятий, посвященных началу нового учебного года. Такое решение приняли сегодня на заседании Совета обороны области", - заявил он.

При этом Лунин больше не добавил никаких деталей.

Обучение украинских школьников

До начала нового учебного года в Украине остается несколько дней. Дискуссии о его формате продолжаются, но все больше регионов заявляют о готовности к возвращению школьников за парты.

При этом в МОН подчеркивают, что для перехода из онлайна к очным занятиям в учебном заведении должно быть укрытие.

Подробнее о том, в каких регионах уже определились с форматом обучения с 1 сентября – в материале РБК-Украина.

Кроме того, в украинских школах могут ввести изучение ПДД. Также предлагается привлечение к изучению ПДД родителей.

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