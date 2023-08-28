ua en ru
Пн, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Полтавській області заборонили святкувати 1 вересня

Понеділок 28 серпня 2023 19:48
UA EN RU
У Полтавській області заборонили святкувати 1 вересня Ілюстративне фото: У Полтавській області заборонили святкувати 1 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Полтавській області заборонили святкувати початок навчального року, який припадає на 1 вересня.

Про це заявив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"На Полтавщині заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради оборони області", - заявив він.

При цьому Лунін більше не додав ніяких деталей.

Навчання українських школярів

До початку нового навчального року в Україні залишається декілька днів. Дискусії про його формат ще тривають, але дедалі більше регіонів заявляють про готовність до повернення школярів за парти.

При цьому в МОН наголошують, що для переходу з онлайну до очних занять у навчальному закладі має бути укриття.

Докладніше про те, в яких регіонах вже визначились із форматом навчання з 1 вересня - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, в українських школах можуть ввести вивчення правил дорожнього руху. Також пропонується залучення до вивчення правил дорожнього руху батьків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава День знань Війна Росії проти України
NEWS
Резніков зробив заяву щодо мобілізації в Україні: чи буде нова хвиля
Резніков зробив заяву щодо мобілізації в Україні: чи буде нова хвиля
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші