Школа онлайн, уроки в метро или за партами? Как будут учится дети с 1 сентября в Украине

До начала нового учебного года в Украине остается чуть менее месяца. Дискуссии о его формате еще продолжаются, но все больше регионов заявляют о готовности к возвращению школьников за парты. При этом в МОН подчеркивают, что для перехода из онлайна к очным занятиям в учебном заведении должны быть укрытия.

Подробнее о том, в каких регионах уже определились с форматом обучения с 1 сентября – в материале РБК-Украина ниже.

Большинство школ вернутся к очному формату

В Министерстве образования спрогнозировали, что 80-85% украинских школ смогут начать учебный год в смешанном формате или очно. Число заведений среднего образования, которые будут проводить офлайн-уроки будет значительно большим, по сравнению с прошлым годом.

Однако полного перехода к традиционному формату занятий во всех школах Украины пока невозможно обеспечить из-за опасности обстрелов в прифронтовых городах, отсутствия в заведениях образования надежных укрытий – главное условие для возвращения к очным урокам.

Как отметил министр образовани Оксен Лисовый в эфире программы "Сниданок з 1+1", на третий год обучения онлайн в Украине есть дети, которые ни разу не были в школе, а подростки потеряли важный этап психосоциального развития. Поэтому Министерство образования пытается создать все условия безопасности для того, чтобы студенты и школьники учились в очном формате с 1 сентября.

Напомним, ранее МОН рекомендовало вузам, колледжам и лицеям максимально перейти на аудиторный формат занятий при наличии укрытий и их достаточной вместимости. Исключение - учреждениях образования в зоне боевых действий, в зонах досягаемости огня вражеских РСЗО, систем С-300 и аналогичных.

Фото: наличие укрытия - обязательное условие для возвращения к очным занятиям (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Харькове готовы проводить уроки в метро

Харьковские школы не смогут работать в обычном режиме. Хотя Совет обороны области разрешил обучение офлайн в заведениях с укрытиями, сооружения, которые есть в харьковских школах, являются простейшими укрытиями и не соответствуют установленным требованиям.

Как рассказала Директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко в интервью Фактам ICTV, если с 1 сентября ситуация с безопасностью не позволит, начать офлайн-уроки школы не смогут. При этом рассматривается вариант проведения занятий в метро для младшеклассников.

"Мы понимаем, что не охватим всех желающих, но возьмем хотя бы первоклашек и тех, кто учится во втором классе, то есть детей, нуждающихся в этом больше всего", - отметила Ольга Деменко.

В метрополитене обустроят полноценные классы, отремонтируют туалеты. Помимо учителей будут учителя-тьюторы, которые будут помогать детям найти класс, пройти в туалет. Классы сформируют из учеников из разных школ города.

Что касается заведений высшего образования, они могут могут самостоятельно формировать расписание. Как заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, вузы Харькова будут рассматривать возможность сочетания аудиторных занятий и дистанционного обучения.

Одесса

В школах Одессы планируют возобновить уроки офлайн. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, 70% родителей хотят, чтобы дети вернулись за парты, поэтому местные власти усиленно готовятся к новому учебному году.

Ремонты в школах находятся на финальной стадии и в большинстве из них оборудованы собственные укрытия.

Остальные будут пользоваться школьными автобусами для подъезда в соседние образовательные учреждения или "переедут" временно в здания с укрытием. В некоторых случаях будет предусмотрен комбинированный формат обучения (очно+онлайн).

Днепр

В Днепре школы будут работать в смешанном режиме с 1 сентября 2023. Решение о том, как ребенок будет обучаться - в школе или дистанционно, остается за родителями.

До 20 августа родители могут выбрать из нескольких вариантов:

Смешанная форма - уроки как в школе, так и онлайн.

Дистанционная форма - уроки в режиме реального времени и задания для самостоятельной работы.

Индивидуальная форма - экстернат или обучение в семейной среде.

Офлайн занятия будут проводиться в тех школах, где есть укрытия. Ученики из разных школ могут обучаться вместе, уроки организуют в две смены, а некоторые дисциплины будут преподавать онлайн.

Киевская область

Школьники Киевской области с 1 сентября должны вернуться за парты. Для организации учебного процесса офлайн в заведениях образования оборудовали укрытия. По словам замначальника Киевской ОВА Жанны Осипенко, образовательные учреждения Киевской области уже обустроены 1 249 укрытиями для более 260 000 человек.

"С 1 сентября все дети должны учиться офлайн. Для полного посещения укрытия должны вмещать всех присутствующих. Большинство защитных сооружений в образовательных учреждениях - самые простые укрытия, также 126 противорадиационных", - сказала Осипенко.

Винница

Учебный год в Виннице для большинства школьников начнется в очном режиме при непосредственном согласии родителей. На данный момент из 44 учебных заведений города в 33 оборудованы укрытия, сообщила директор департамента образования винницкого горсовета Оксана Яценко.

При этом для желающих учиться онлайн в Виннице также работают физико-математический лицей №17 (с 5 по 11 классы) и начальная школа №5 (1-4 классы), при которых организована дистанционная школа.

Херсон

Учебный год в Херсоне начнется 1 сентября. О формате уроков в городском управлении образования рассказали, что он может быть дистанционным, экстернатным или по форме домашнего (семейного) обучения. Очные занятия возможны при соблюдении условий безопасности в учебном заведении. Речь идет о наличии укрытия и разрешения военной администрации.

В то же время начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в эфире Радио Свобода заявил, что в Херсоне пока нет возможности запустить офлайн обучение в школах, учитывая близкое расположение российских войск и ежедневные обстрелы города.

"Для того, чтобы запустить школы на территории Херсона, чтобы дети смогли учиться непосредственно в школах, необходимо, чтобы наши ВСУ отбили врага на больше километров, чем есть сегодня. Ведь враг находится сразу за Днепром. А это около двух километров. И любой минометный, артиллерийский снаряд может попасть в ту же школу – наши дети могут пострадать", – добавил Мрочко.

Полтавщина

В Полтавской области большинство учебных заведений готовы вернуться в офлайн. Из 526 школ региона 404 имеют укрытия, а еще 55 школ используют укрытия других субъектов хозяйствования. Также в самой Полтаве обустраивают модульные укрытия на территории школ

Об этом рассказал руководитель ОВА Дмитрий Лунин и отметил, что безопасность детей является главной задачей при подготовке учебных заведений к 1 сентября.

Донецкая область

В Донецкой области учебный год начнется онлайн. Из-за близости к зоне активных боевых действий в регионе нет возможности вернутся к очному или смешанному формату занятий.

Если ситуация в регионе стабилизируется, то решение о режиме работы учреждений общего среднего образования будет приниматься военными администрациями с учетом ситуации безопасности, наличия и готовности укрытий по согласованию с председателем облгосадминистрации. На данный момент укрытия оборудованы в 64 школах области.

Как изменится школьная программа

Новый учебный год в Украине начнется традиционно с 1 сентября 2023, но продлится чуть дольше обычного - до 28 июня 2024.

Также некоторые изменения будут в школьной программе - обновится дисциплина "Защита Украины".

Школьники смогут получить больше прикладных знаний по минной безопасности, домедицинской помощи, улучшат навыки ориентирования на местности, будут работать с симуляторами дронов.

"Усиливаем компоненты домедицинской подготовки (больше практики), даем инженерию в части управления и сбора беспилотных летательных аппаратов, в частности дронов, квадрокоптеров, а также даем составляющую минной безопасности. Это очень важно сегодня, потому что мы знаем, какая катастрофа нас ждет и мы уже имеем невероятную заминированность", - рассказал о нововведениях в дисциплине министр образования Оксен Лисовый.