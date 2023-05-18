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В Украине второй раз за ночь объявлена масштабная воздушная тревога

Новина українською →
Киев, Четверг 18 мая 2023 03:05
В Украине второй раз за ночь объявлена масштабная воздушная тревога Фото: в Украине второй раз за ночь объявлена масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине сегодня, 18 мая, второй раз за ночь объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 3:51

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Сообщается, что на данный момент воздушная тревога объявлена в 13 регионах Украины.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что опасность еще не миновала и призвал оставаться в укрытиях.

В Украине второй раз за ночь объявлена масштабная воздушная тревога

Ранее мы писали, что в Украине поздно вечером 17 мая объявили масштабную воздушную тревогу.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области из артиллерии.

Также мы писали, что оккупанты с начала этой недели усилили обстрелы Харьковской области. Также сообщалось о взрывах в Одессе.

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