В Полтавской области с помощью полиции в ТЦК доставят около 30 тысяч человек

По его словам, есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК. В Полтавской области, по его данным, подали обращение по доставке в ТЦК относительно около 30 тысяч человек.

"Человек, нарушивший административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если человек не уплатил штраф, то тогда обращение по доставке. Обычно это люди, которые после получения повестки не явились в ТЦК", - рассказал он.

Как отметил Истомин, речь идет о тех, кто совершил административное правонарушение по двум статьям - нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета и нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.