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В Полтавской области с помощью полиции в ТЦК доставят около 30 тысяч человек

Фото: в Полтавской области с помощью полиции в ТЦК доставят около 30 тысяч человек (facebook.com/police.polt)
Автор: Наталия Гурковская

В Полтавской области полицию привлекут для доставки в ТЦК около 30 тысяч человек. Под эту категорию подпадают те, кто совершил админнарушения по мобилизации.

Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, пишет РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

По его словам, есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК. В Полтавской области, по его данным, подали обращение по доставке в ТЦК относительно около 30 тысяч человек.

"Человек, нарушивший административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если человек не уплатил штраф, то тогда обращение по доставке. Обычно это люди, которые после получения повестки не явились в ТЦК", - рассказал он.

Как отметил Истомин, речь идет о тех, кто совершил административное правонарушение по двум статьям - нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета и нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

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В сети разразился скандал с участием начальника одного из ТЦК и СП Ровенской области. Начата служебная проверка.

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области люди в военной форме "упаковали" мужчину. Закарпатский ТЦК заявил, что проводит проверку.

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