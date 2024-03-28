У Полтавській області за допомогою поліції у ТЦК доставлять близько 30 тисяч людей

За його словами, є така процедура, що поліція за нашим зверненням повинна доставити людину до ТЦК. У Полтавській області, за його даними, подали звернення по доставленню до ТЦК щодо близько 30 тисяч людей.

"Людина, яка порушила адміністративний кодекс, на нього формується протокол, потім ухвала від начальника ТЦК. І якщо людина не сплатила штраф, то тоді звернення щодо доставлення. Зазвичай, це люди, які після отримання повістки не з’явилися до ТЦК", - розповів він.

Як зазначив Істомін, мова йде про тих, хто вчинив адміністративне правопорушення за двома статтями - порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку та порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.