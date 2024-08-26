Росармия атакует Украину "Шахедами": в каких областях угроза ударов

Этой ночью в Украине была объявлена воздушная тревога из-за очередной вражеской атаки с применением ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram .

Военные рассказали, что в ночь на 26 августа был зафиксирован запуск противником дронов-камикадзе с северного направления.

Так, сначала было выявлено движение БПЛА типа "Shahed" через Сумскую область в направлении Полтавской области.

"Миргород - ударный БПЛА в направлении города!" - говорилось в объявлении военных.

Позже в Воздушных силах проинформировали о движении нескольких групп вражеских беспилотников через Сумскую область в сторону Черниговской области.

А также сообщалось о движении "Шахедов" в направлении города Сумы и ударных БПЛА в Полтавской области, которые следуют курсом на юго-запад.

Жителей регионов, где звучала сирена из-за угрозы вражеских воздушных атак, просят находиться в безопасных местах и соблюдать правила "двух стен".

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские "Шахедные" атаки по Украине происходят почти каждую ночь. Часто они происходят посредством комбинированных ударов со стороны росармии, с применением ракет различных типов и авиационных атак.

Так, например, минувшей ночью войска РФ запустили по Украине крылатую ракету "Искандер-К" и баллистическую "Искандер-М", а также 6 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69. Кроме того, для удара противник также применил 9 "Шахедов". Благодаря работе ПВО ВСУ большинство вражеских средств не достигли своих целей или были сбиты.

Такоже сообщалось, что в ночь на 23 августа силами ПВО ВСУ были сбиты 14 "Shahed" и еще 2 были локационно потеряны.