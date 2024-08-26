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В Киеве была объявлена тревога, в области работает ПВО из-за вражеских беспилотников

Киев, Понедельник 26 августа 2024 03:13
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В Киеве была объявлена тревога, в области работает ПВО из-за вражеских беспилотников Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в эту ночь, 26 августа, также была объявлена воздушная тревога. В области идет работа сил и средств противовоздушной обороны из-за фиксации в регионе вражеских ударных беспилотников.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в объявлении, обнародованном пресс-службой ОВА в Telegram.

Также в администрации призвали жителей области соблюдать правила информ-тишины.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении КОВА.

Между тем в столице около 03.08 также зазвучали сирены об угрозе воздушной атаки из-за "Шахедов".

"Воздушная тревога продолжается! Угроза ударных БПЛА для столицы. В области, на подступах к Киеву работает ПВО", - заявил начальник КМВА Сергей Попко.

Добавим, что в командовании Воздушных сил ВСУ заявили о фиксации движения БПЛА врага в сторону Броварского района и позже сообщили об угрозе из-за дронов противника и для Киева.

Обновлено: отбой тревоги в Киеве

Уже в 03:33 в столице было объявлено об отбое воздушной тревоги. В то же время в Киевской области она продолжается.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, в ночь на 26 августа в Воздушных силах зафиксировали запуск российскими оккупантами нескольких групп дронов-камикадзе типа "Шахед" в сторону Украины с северного направления.

Так, в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

По последним данным военных, фиксировалось такое движение "Шахедов":

  • БПЛА из Полтавской области двигались курсом на Днепропетровскую область,
  • дроны на юге Черниговской области двигаются курсом на Киевскую область,
  • "Шахеды" направляются в сторону Чернигова,
  • БПЛА из Сумской области двигаются в юго-западном направлении,
  • ударные беспилотники из Полтавской области двигаются в сторону Черкасской области.

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Киев Киевская область ПВО Атака дронов
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