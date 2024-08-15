В Полтавской громаде были слышны звуки взрывов

Напомним, в первые минуты 15 августа в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной была угроза баллистики. Также сообщалось об атаке ударных БПЛА на Украину.

В Черкасской области был слышен звук взрыва.

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