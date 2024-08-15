У Полтавській громаді було чутно звуки вибухів

Нагадаємо, у перші хвилини 15 серпня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною була загроза балістики. Також повідомлялося про атаку ударних БПЛА на Україну.

У Черкаській області було чути звук вибуху.

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