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У Полтавській громаді було чутно звуки вибухів

Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Полтава.

"У Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Близько 4 ранку Повітряні Сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації  на східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. О 04:58 ПС повідомили про рух ракет на Полтавську область.

Нагадаємо, у перші хвилини 15 серпня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною була загроза балістики. Також повідомлялося про атаку ударних БПЛА на Україну.

У Черкаській області було чути звук вибуху.

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ПолтаваВійна Росії проти України