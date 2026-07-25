В Полтавской области четыре АЗС и пожарная часть попали под обстрел РФ

Чиновник еще в пять утра сообщил, что враг атаковал несколько объектов на территории Полтавского района.

"Попадание вражеских БПЛА зафиксировано по двум автозаправочным станциям и зданию пожарной части", - написал он.

Впоследствии Дяковнич добавил еще о двух АЗС, которые были обстреляны российскими дронами.

"Ночью вражеские БпЛА атаковали еще две АЗС в Полтавском районе. К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил глава ОВА.

Еще стало известно, что на территории частных домовладений обнаружены обломки БпЛА. Также повреждены кровли домов, остекление окон и автомобиль. Однако обращений в экстренные службы по поводу пострадавших не поступало.

Следует отметить, что Воздушные Силы не извещали о движении беспилотников в сторону Полтавщины в эту ночь.