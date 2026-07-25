В Полтавской области четыре АЗС и пожарная часть попали под обстрел РФ

Россия дронами атаковала Полтавскую область в ночь на 25 июля - в результате были повреждены 4 автозаправочные станции, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Виталия Дяковнича в Telegram.
Чиновник еще в пять утра сообщил, что враг атаковал несколько объектов на территории Полтавского района.
"Попадание вражеских БПЛА зафиксировано по двум автозаправочным станциям и зданию пожарной части", - написал он.
Впоследствии Дяковнич добавил еще о двух АЗС, которые были обстреляны российскими дронами.
"Ночью вражеские БпЛА атаковали еще две АЗС в Полтавском районе. К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил глава ОВА.
Еще стало известно, что на территории частных домовладений обнаружены обломки БпЛА. Также повреждены кровли домов, остекление окон и автомобиль. Однако обращений в экстренные службы по поводу пострадавших не поступало.
Следует отметить, что Воздушные Силы не извещали о движении беспилотников в сторону Полтавщины в эту ночь.
В разведке недавно сообщили, что вражеские удары будут направлены на АЗС, грузовики, автобусы и легковые автомобили.
Поэтому на днях российские оккупанты ударили по АЗС в Сумах. В результате обстрелов вспыхнули пожары. Еще недавно сообщалось об атаке на автозаправочные станции в Николаеве.
В то же время в России также своим образом страдают АЗС - их распродают из-за топливного кризиса, который произошел в результате регулярных ударов Сил Обороны Украины по энергообъектам страны-агрессора.